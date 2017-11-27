Engellilik ispatı için alınan sağlık kurulu raporu yarışa dönüştü

Raporlarındaki engel oranları değişenler, malullük raporu almak isteyenler, malulen emekli olmak için başvuru yapanlar her gece bilgisayar başında sağlık kurulu rapor randevusu alabilmek için kıyasıya yarışıyorlar. Ancak tam teşekküllü kamu hastanelerinin web siteleri üzerinden verdiği bu randevulara ulaşmak o kadar kolay olmuyor. Heyet huzuruna çıkıp, rapor almak için önce online ortamdan randevu almak gerekiyor. Bu randevular kamu hastaneleri tarafından haftada bir gün web sitesi üzerinden açıklanıyor. Örneğin perşembe gecesi açılan randevu ekranında bir sonraki haftanın randevu günleri oluyor. Bütün çile de tarihlerin göründüğü o anda başlıyor. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre geceyarısı ya da sabaha karşı açılan sağlık kurulu randevuları, bu saatler ve tarihler dışında her gün hata veriyor. “Randevu almak için tıklayın” linki hep hata veriyor. Bir dakika arayla randevu veren hastaneler var. Hastalar gece 00.00’da açılacak randevu ekranı için en az bir saat öncesinden bilgisayar başına geçiyor. Randevu alma ihtimalinin artırılması için kimlik bilgileri eş dostla paylaşılıyor. Ancak aynı anda denenmesine rağmen yine de başarı şansı düşük oluyor.
Kimi hastane haftanın bir günü için 12, kimi ise 30 hasta için randevu veriyor. Ekrandaki hasta bilgileri bölümünü dolduranlar saniyelik hareketlerle web sitesinde varsa “Ben robot değilim” güvenlik kutucuğunu işaretliyor. Hastaların kendince ürettiği yöntemlerden biri de ilk tarihe değil, diğer günlere bakmak. Sağlık kurulu randevularının 6 ay boyunca alınamadığı oluyor.
MERCEK ALTINA ALDIK
HABERTÜRK, randevu tarihlerinin satıldığı iddiasına bile neden olan bu durumu hastanelere giderek mercek altına aldı. İstanbul’da kamu ve araştırma olmak üzere 4 hastaneye gittik. Engelli hastalar, randevuyu almanın muayene ve raporun hazırlık sürecinden daha uzun olduğunu söylüyor. İsmini vermek istemeyen bir hasta, “Temmuz ayından beri bilgisayar başındayım. Farklı hastanelerde de denedim ama hiç kaydınız yoksa randevu başvurusu da yapamıyorsunuz. Bugüne alabildim” diyor. Bir hastanenin bilgi işlem sorumluları ise randevu ekranlarının Sağlık Bakanlığı’nın otomasyonu tarafından yönetildiğini belirterek, “Randevular artık haftanın bir günü açıklandığı için böyle bir durum yaşanıyor” diyor. Haftanın 3 gününe randevu verilince de rapor almak isteyen herkese cevap verilemiyor. En geç 23.59’da bilgisayar başında olmak ve maksimum 10 saniyede randevu işlemini yapabilmek gerekiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.