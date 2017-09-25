Engin Altan Düzyatan'dan eşi Neslişah Alkoçlar'a 10 milyonluk hediye!

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Posta'nın haberinegöre; Engin Altan Düzyatan, Çubuklu’da oturdukları 3 katlı lüks villayı 10 milyon TL’ye almış. Tapusunu da eşi Neslişah Alkoçlar’ın üzerine yapmış. Yakınlarına “Bu ev eşim ve oğlumuz Emir’in hakkı” diyormuş.