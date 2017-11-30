Engin Altan Düzyatan: Tüm kazancımı eve yatırıyorum

HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, bölüm başı 150 bin TL kazanan ve reklam anlaşmasından 6 milyon TL aldığı konuşulan oyuncu, soru üzerine gayrimenkule yatırım yaptığını açıkladı: “Bizim gibi insanlar yatırımdan çok anlayan insanlar değillerdir. Ev almak gibi yatırımlar yapıyoruz, çoluğumuz çocuğumuz için. Çok zor kazanıyoruz, riskleri büyük şeylere yatırım yaparak büyük şeyler kazanma taraftarı değilim.”





Engin Altan Düzyatan