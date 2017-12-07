Engin Günaydın: Filmler gişelerle ölçülmez

HT Magazin’den Serkan Öztürk’ün haberine göre, gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, rol aldığı ‘Aile Arasında’ adlı filmin gişedeki başarısı için “Seyircimize teşekkür ederiz” dedi.

Kendisine ‘Yol Ayrımı’ filminin gişede umduğunu bulamaması hatırlatıldığındaysa, “Filmler gişelerle ölçülmez. Yavuz Turgul’un kötü bir film yapma ihtimali yok” diye konuştu.

Uzun zamandır bir dizide rol almayan Günaydın, “Diziler gerçekten çok uzun, saatler zor. Yat, kalk, diziye git. Ben öyle bir hayat istemiyorum” dedi ve ekledi: “Çok yüksek teklifler geliyor ama hayat kısa, paran olabilir ama onu harcayacak zamanın olmadıktan sonra önemi yok. Şöyle düşünüyorum, ne kadar harcıyorsam o kadar kazanmak benim için yeterli.”



Engin Günaydın