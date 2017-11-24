Engin Günaydın: Haberim olsaydı gardımı alırdım

HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, Etiler’de görüntülenen oyuncu, ünlü komedyeni tiye aldı: “Haberimiz olsaydı biz de gardımızı alırdık. Ben rakip olarak değil, partner olarak düşünüyorum. Komedide rakip yoktur. Herkes kendi alanında hareket ediyor. Bundan sonra bize de haber verirlerse iyi olur.”

Engin Günaydın

cem yılmaz