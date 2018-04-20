Dilan Çiçek Deniz ile Engin Günaydın bir bankanın reklam filmi için kamera karşısına geçti. Yeni reklam filminde Engin Günaydın, nostaljik bir babayı canlandırırken, Dilan Çiçek Deniz de Engin Günaydın’ın yenilikçi ve enerjik kızını canlandırıyor. Filmde neşeli ve teknoloji tutkunu bir karakter olarak rol alan Dilan Çiçek Deniz, teknolojiye mesafeli olan babası Engin Günaydın’a sevdirmeye çalışıyor.

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