Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden çift kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.



Sözcü’nün haberine göre, yeni başlayacağı dizi projesinin iptal olduğunu söyleyen Engin Hepileri “Yeni bir proje olacaktı fakat çekimler başlamadan anlaşmayı iptal ettik, şuan sadece tiyatro devam ediyor” dedi.



Yeni yılı ailece evde kutladıkları söyleyen çift “Beyza pilavı, ben de tavuğu hazırladım. Biz mutfakta genel olarak çok zaman geçiriyoruz ve seviyoruz” dedi.

Yeni yılda çocuk düşünüp düşünmedikleri sorusuna Hepileri “Tabiki düşünüyoruz ama biz doğru, kısmetli zamanı bekliyoruz” cevabını verdi.

Beyza Şekerci

engin hepileri