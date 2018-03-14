Eskişehirli oyuncu Engin Öztürk'ün Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukat ablası 44 yaşındaki Berrin Öztürk geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ünlü oyuncu Engin Öztürk, paylaştığı videoda doğum gününü kutlayan ablasına duyduğu özlemi sosyal medya hesabından şu sözlerle dile getirdi:



“Zor desen kolay değil, geçer desen gibi değil. Gittiğinden beri zaman gerçek değil... 1 yıl oldu gideli... Seni çok seviyorum!”

İşte Engin Öztürk'ün o paylaşımı: