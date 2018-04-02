Cadde'nin haberine göre, alışveriş merkezinde uzun saçları ve beresiyle dikkati çeken Engin Öztürk’ün tarzı, "Yeni bir projeye mi hazırlanıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Mütevazi oyuncu, dekorasyon ve elektronik mağazalarını gezerek alışveriş yaptı.