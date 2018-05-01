Cadde'nin haberine göre, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde meydan katında bulunan bir restoranda erkek arkadaşıyla buluşan Engin Öztürk, kahve içip yaklaşık iki saat sohbet etti.

Kendine yöneltilen sorulara cevap veren yakışıklı oyuncu, “Dizi çok güzel gidiyor. Bugün izinli günümdü, arkadaşımla görüşmeye geldim. Yaz aylarında herhangi bir planım yok. Dizi sezon finali yapmadan bir şeye karar vermek istemedim” dedi.

Öte yandan Öztürk, şık tarzı ve mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti.