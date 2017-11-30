Engin’cam' filmi!

HT Magazin’de yer alan habere göre, mekândan annesi Sibel Can’a ait 1 milyon TL’lik ciple ayrılan Ural’ın, ön cama cam filmi kaplattığı görüldü.



İçişleri Bakanlığı, yasa değişene kadar araçlara ceza kesilmeyeceğini açıklamış ancak sürüş güvenliğini tehlikeye attığı için ön camı kapsam dışı bırakmıştı.



Engincan Ural