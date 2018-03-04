Oyuncu Enis Arıkan, Best FM'e konuk oldu. Oyuncu, " Aleyna Tilki 28 Mart'taki 18. yaş gününe seni çağırdı mı?" sorusuna ilginç bir cevap verdi: "Tanışmıyoruz. Ama Aleyna bana DM'den yürüsün. Mesaj atsın giderim" dedi.

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