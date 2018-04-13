Duşakabinin patladığını gören Enis Arıkan, Instagram hesabının hikaye bölümünden durumu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, yayınladığı videoda, "Ne tatlı bir karşılama oldu. Canım benim, ben evde yokken patlamışsın! Tatlış şey seni! Nazarına tükürdüğüm. Gözü olanın gözü pörtlesin. Hayır, içeride ben varken de patlayabilirdi. Neyse ki iki haftada bir duş alıyorum da bana denk gelmedi. Neyse buna üzülemeyeceğim. Milletin yalısına gemi giriyor. Benim duşakabinim patlasa ne olur?" ifadelerini kullandı.