Enis Berberoğlu hakim karşısına çıkacak

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce (İstinaf) yeniden yargılanmasına başlanacak.

DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT tırlarının durdurulması olayıyla ilgili "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçlamasıyla yargılandığı davada 14 Haziran 2017'de 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan verilen 25 yıl hapis cezasına ilişkin bozma kararından rücu ederek, yargılamanın 1 Aralık'ta istinafta yapılmasını kararlaştırmıştı.