CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasına ilişkin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yerel mahkemece verilen 25 yıllık hapis cezasının bozulmasının ardından istinaf mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

AA'nın haberine göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılan 2. duruşmaya, Enis Berberoğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Duruşmaya, sanık avukatlarının yanı sıra katılan MİT Müsteşarlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da geldi.

Heyet değişikliği nedeniyle dava dosyası özetlenerek okundu.

Mahkeme, sanık avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, mevcut delil durumunda herhangi bir değişiklik bulunmadığı gerekçesiyle Enis Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.

BERBEROĞLU'NDAN KELEPÇE PROTESTOSU

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde görüşen duruşmaya kendisine kelepçe takılması gerekçesiyle gelmedi. Berberoğlu duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

ENGİN ALTAY'IN AÇIKLAMASI

Duruşma nedeniyle Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve bazı CHP milletvekilleri de Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi.

Basın mensuplarına açıklama yapan Engin Altay, mahkeme kararlarının meşruiyetinin, kamu vicdanındaki karşılıklarıyla doğru orantılı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Böyle baktığımız zaman Türkiye olarak, 80 milyon olarak bir hukuk garabetiyle, bir büyük trajediyle, bir büyük olağanüstü insan hakkı ihlaliyle karşı karşıyayız. Bugün halen milletvekili olan İstanbul Milletvekilimiz Kadri Enis Berberoğlu, hakkındaki açılan davayla ilgili Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmamıştır. Katılmama sebebi de Rıza Zarrab'a reva görülmeyen muamele, başka milletvekillerine de reva görülmeyen, gösterilmeyen bu muamele ısrarla Enis Berberoğlu'na tatbik edilmek istenmektedir. O da milletvekilimizin suçu sabitlenmeyip, suçu kesinleşmediği halde kelepçeyle adliyeye getirilmek istenmesi, bu konudaki basınç ve dirençtir."

Engin Altay, Enis Berberoğlu'nun bu nedenle duruşmaya SEGBİS yöntemiyle katıldığını belirterek, yüksek yargının en üst organı olması sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nin Berberoğlu'nun başvurusunu halen işleme almamasının düşündürücü ve vahim bir durum olduğunu söyledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun, Berberoğlu hakkındaki 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozan Bölge Adliye Mahkemesi başkan ve üyelerinin duruşmadan 20 gün önce değiştirdiğini belirten Altay, bunun sadece Türkiye'nin değil dünya hukuk tarihinin en büyük skandalı olduğunu savundu. Altay, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.

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