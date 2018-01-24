Adana ve Hatay'da Ocak 2014'te durdurulan MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla yargılanan Enis Berberoğlu, kelepçe tepkisine devam etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığına göre, kelepçe takılmak istenmesine tepki gösteren Berberoğlu geçtiğimiz günlerde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki duruşmaya da gitmeyerek SEGBİS ile katılmıştı. Berberoğlu, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugünkü duruşmaya de aynı gerekçe ile SEGBİS ile katıldı.

DURUŞMAYA ERDEM GÜL KATILDI

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 7,5 yıl 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Erdem Gül katıldı. Başka suçtan tutuklu sanık Enis Berberoğlu ile ise kelepçe takılmak istenmesine tepki olarak duruşmaya gelmedi. Berberoğlu duruşmaya Maltepe 2 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Yurt dışında bulunan Can Dündar ise duruşmaya gelmedi.

DAVA ERTELENDİ

Heyet değişikliği nedeniyle eski tutanakların okunduğu ve yaklaşık 15 dakika süren duruşma, sanık avukatlarının yargılamanın genişletilmesi yönündeki taleplerini sunmaları için erteledi.

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