Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen organizasyon, 2. günde yapılan yarışmalarla sona erdi.

Erkeklerdeki 20 yarışma içinde altı disiplinde birincilik elde eden ENKA, Benfica ve Playas de Castellon kulüplerinin önünde şampiyon oldu.

ENKA, kadınlarda ise ilk günü lider kapatmasına rağmen Sporting Lizbon'un arkasında 2'nciliği elde etti.