AA, Doğu Guta'nın Duma ilçesini insansız hava aracıyla (İHA) görüntüledi.
Duma'nın farklı mahallelerinin çekildiği görüntülerde, sivil yerleşimlerin göz alabildiğine geniş bir alanda yan yana ağır hasar almış apartmanlar, yerle bir olmuş yollar ve tahrip olmuş araçlarla kaplandığı dikkati çekiyor.
Yıkımın nispeten az yaşandığı mahallelerde, dış cephesi tamamen yıkılmış apartmanların odaları görüntüye yansıyor. Duvarları yıkılmış odalarda, savaş öncesindeki yaşamı anımsatan eşyalar seçilebiliyor.
ODASINDAN DIŞARIYI İZLEYEN ÇOCUK
İHA görüntülerinde, bir apartmanda yatak odası olduğu anlaşılan odada, ayakta durarak mahalledeki yıkımı izleyen bir çocuk göze çarpıyor.
Aynı apartmanın çatısından, savaştan önce oldukça güzel ve düzenli olduğu anlaşılan Duma ilçesinin kuşbakışı manzarası görülüyor.
Yerle bir olmuş yollarda az sayıda insanın bombardımanların ara verdiği anlarda motorsikletlerle hareket etmeye çalıştığı anlaşılıyor.
Daha ağır hasar alarak hayalet semti andıran bir başka mahallede ise minarelerin dahi yıkıldığı izleniyor. İHA, tamamen yıkılmış, tek bir insanın görülmediği mahallede, bir mezarlığı kadraja alıyor. Mahallenin de bir mezarlığa döndüğü görüntüye yansıyor.
İHA ÇEKERKEN ESAD YİNE VURUYOR
Mezarlığa dönen bir başka mahallenin ise İHA'nın havalandığı anlarda yeniden bombalandığı, dumanların yükselmesinden fark ediliyor.
Şam'ın doğusundaki bazı ilçe ve beldeleri içeren 104 kilometrekarelik Doğu Guta, iç savaşın en büyük felaketine sahne oluyor. Yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil, 5 yılı aşkın süredir gıdasızlık, ilaçsızlık ve yoğun saldırılarla mücadele ediyor.
Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.
Esad rejimi ve destekçilerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Rusya'nın duyurduğu her gün 5 saatlik ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Siviller, karanlık, ısıtılamayan, gıda bulunmayan sığınaklara indi.
Süren saldırılar ve son haftalardaki artan şiddet nedeniyle, sivillerin büyük bölümü halen sığınaklardan çıkmaya korkuyor.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), dünkü açıklamasında, Esad rejimi ve destekçileri Rusya ve yabancı grupların 19-27 Şubat dönemindeki şiddetli hava ve kara saldırılarında 107'si çocuk, 76'sı kadın toplam 560 sivil yaşamını yitirdiğini bildirmişti.
SALDIRILARDA 8 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ve Rusya'nın duyurduğu her gün 5 saatlik ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 8 sivil öldü.
Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve destekçileri, BMGK ateşkes kararı ve ardından Rusya'nın her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde ilan ettiği ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vurmaya bugün de devam etti.
Sivil yerleşimlerden Merc'de 4, Kefer Batna'da 2 (baba ve kızı), Hammuriye'de 2 sivil öldü.
AA'ya serbest habercilik hizmeti veren Enes Dimeşki'nin evi vuruldu, kardeşi ağır yaralandı.
Ayrıca Duma'da 120 yıl önce inşa edilen El Sellik Camisi, Rus savaş uçaklarıyla vuruldu.
Geçen hafta da Duma'daki Nur Camisi vurulmuştu.
Bombardımanların aralıksız devam etmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
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