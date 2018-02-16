Ankara İkinci Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi 'nde görülen dava 15 Şubat'ta karara bağlandı. Prof. Erhan Büyükakıncı'nın' Rus Dış Politikasında Sibirya Faktörü; Ekonomik Araçlar ve Jeopolitik Oyunlar' isimli makalesinde, Dr. Volkan Özdemir'e ait 'Sibirya ve Rus Uzakdoğusu'nun Jeoekonomik Potansiyeli ve Bölge Kalkınmasının Dünya Ekonomisine Katkısı' isimli makalesinden usulsüz alıntılar yaptığı tespit edildi. Mahkeme Büyükakıncı'nın 10 bin lira manevi, 100 lira da maddi olmak üzere tazminat ödemesine karar verdi.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ GÖREVİNE SON VERİLDİ

Yüseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan da konuyla ilgili karar çıktı. Kararda, 'Galatasaray Üniversitesi'nin yaptığı disiplin sonuşturması sonucunda 'Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma Cezası' ile cezalandırılmasına ilişkin teklif , Yüksek Disipllin Kurulu'nun 5 Ekim 2017 tarihli toplantısında görüşüldü ve karar verildi' bilgisi yer aldı.

“UMARIM BU DAVA EMSAL OLUR”

Davanın ardından Haberturk.com'a konuşan Dr. Volkan Özdemir, “ Tazminat davası yaklaşık 1 buçuk yıl sürdü. Ayrıca konuyla ilgili, Galatasay Üniversitesi ve YÖK'e de başvurarak, söz konusu kişi hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını talep etmiştim. Galatasaray Üniversitesi de disiplin soruşturmasını tamamlayarak, suçu sabit görmüş. Kişinin öğretim üyeliğinden men edilmesi cezasıyla çarptırılmasına ilişkin teklifini YÖK'e sunmuş. YÖK de aldığı kararla söz konusu kişiyi öğretim üyeliğinden çıkarmış. Böylelikle eserimden çalıntı yapıldığı tescillenmiş oldu. Adalet yerini buldu. Umarım bu dava bundan sonra emsal teşkil ederek benzer usülsüzlüklerin yapılmasının önüne geçer” dedi.

— Dr. Volkan Özdemir (@VozdemirV) October 5, 2016

OLAYI, DR. VOLKAN ÖZDEMİR FARKETMİŞTİ

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Büyükakıncı, o dönem ODTÜ ve Bilkent üniversitelerinde yarı zamanlı yüksek lisans dersleri veren Enerji Piyasaları ve Politika Enstitüsü (EPPEN) Başkanı Dr. Volkan Özdemir’den ‘Sibirya jeo-politiği ve ekonomisi’ konusunda bir makale istedi ve 10 makaleden oluşan akademik bir kitap yayımlayacağını vaat etti. Özdemir de doktorasını yapmış olduğu Rusya ve enerji alanındaki teklifi kabul edip akademik katkı olması açısından yazdığı makalesini 19 Ağustos 2014’te e-posta üzerinden yolladı. Ardından kitabın akıbetiyle ilgili mesajlaşmalar başladı. Dr. Özdemir makaleyi yolladıktan tam bir yıl sonra, Prof. Büyükakıncı’ya e-postayla “Hocam makaleyi yollayalı tam bir yıl oldu. Kitabın akıbeti ne durumda?” diye mesaj attı. Prof. Büyükakıncı ise tatilde olduğunu ve 2-3 makale eksikliğinden dolayı kitabın geciktiğini söyledi. Bir süre sonra e-postalarına cevap alamayan Dr. Özdemir kitaptan umudunu kesti. Dr. Özdemir, Prof. Büyükakıncı’ya yolladığı makaleyi genişletip kitap şeklinde yayımlamaya karar verdi. “Alanıyla ilgili yeni bir yayın var mı?” diye araştırma yaparken Prof. Dr. Erhan Büyükakıncı imzalı bir makale buldu. Makaleyi incelediğinde bunun kendi tespitleri ve cümleleri, hatta paragrafları olduğunu fark etti.

— Dr. Volkan Özdemir (@VozdemirV) October 4, 2016

Makalenin 2015’in sonunda Avrasya’nın en prestijli konferanslarından “International Conference On Eurasian Economies”de Prof. Büyükakıncı ismiyle sunulduğunu, konferans sonrasında yayımlanan kitabın 478-485 sayfalarında yer aldığını da öğrendi. Dr. Özdemir, olayın ortaya çıkmasının ardından Büyükakıncı hakkında “Dolandırıcılık ve fikir hırsızlığı” suçlamasıyla maddi ve manevi tazminat davası açtı. Özdemir, YÖK’e ve Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne de soruşturma için dilekçe verdi.

BÜYÜKAKINCI, "BELİRLİ VE SEHVEN DİKKATSİZLİKLERİM OLDU" DEMİŞTİ

Haberturk.com'un ulaştığı Büyükakıncı, alınan kararlarla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi.

Büyükakıncı, Habertürk'e dava aşamasında yaptığı açıklamada ise, "Savaşa dair derleme kitabımı baskıya hazırladığım yoğun bir dönemde Rusya Kazan’daki konferansta sunmam gereken bildiride Dr. Özdemir’in değerli makalesinde aktardığı bilgileri kullanmak istedim. O dönemde konferans kurulunun yazıyı göndermek şartıyla katılımımı talep etmesinden doğan acil durumdan ötürü bildiriyi yazıya aktarırken belirli ve ‘sehven’ dikkatsizliklerim oldu" açıklamasını yaptı.

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