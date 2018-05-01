Entella - Ascoli maçı rakamları

Entella ve Ascoli, 01 Mayıs 2018 Salı günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Entella 40 puanla 19. sırada, Ascoli 40 puanla 20. sırada bulunuyor. Entella, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Ascoli, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 410 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Entella kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.80, Ascoli sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Entella son hafta oynanan Cittadella maçında 4-1 kazandı.

Ascoli ise Ternana maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Entella, 25 gol attı ve 25 gol yedi.

Ascoli, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ascoli 15 kez gol sevinci yaşadı, 35 kez topu ağlarında gördü.