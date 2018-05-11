Entella - Frosinone maç önü

Entella ve Frosinone, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Entella 41 puanla 20. sırada, Frosinone 68 puanla 2. sırada bulunuyor. Entella, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Frosinone, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 235 kodlu maçı oynayanlar; Entella galibiyet oranı 3.10, beraberlik oranı 3.00, Frosinone galibiyet oranı 1.85. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Entella son haftadaki Cittadella müsabasında 4-1 kazandı.

Frosinone ise Pro Vercelli maçında 2-1 kazandı.

Entella, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Entella, kendi sahasında 26 gol attı, 26 gol yedi.

Frosinone, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Frosinone, deplasmanda 24 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.