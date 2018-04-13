Popçu Tuğba Yurt ile Almanya'daki futbolcu aşkı Enver Cenk Şahin, mesafelere çözüm buldu.

Takvim'in haberine göre, sık sık görüntülü konuşan ikiliden Enver Cenk Şahin, sevgilisi Tuğba Yurt ile yaptığı konuşmanın ekran görüntüsünü Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Ünlü futbolcu, "Seni çok özledim" notu ile adeta aşk şovu yaptı.