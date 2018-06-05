Enver Paşa'nın çizmeleri Moskova'da!

Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin liderleri arasında yer alan Enver Paşa'ya ait çizmeler Moskova'daki Rusya Silahlı Kuvvetler Merkez Müzesi'nde sergileniyor.

Sergide yer alan bilgi notuna göre çizmeler Kızıl Ordu'nun Türkistan Askeri Bölgesi'ne bağlı askerler Y. Melkumov ve A. Pankeyev tarafından ele geçirildi. O sırada Enver Paşa, Orta Asya'da Sovyetler'e karşı savaşan Basmacılar İsyanı'na destek veriyordu.

Çizmeleri dahil bazı özel eşyaları Kızıl Ordu askerleri tarafından ele geçirilmiş ve Taşkent'e gönderilmiş, oradan da Moskova'daki askeri müzeye nakledilmişti.

Enver Paşa'nın ölümünden 96 yıl sonra ortaya çıkan çizmelerinin İngiliz yapımı olduğu belirtiliyor.

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