Envigado - Deportivo Pasto maçı istatistikleri

Envigado ve Deportivo Pasto, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Kolombiya Kupa 3.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 00:00. Envigado, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Deportivo Pasto, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 516 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Envigado kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Deportivo Pasto sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Envigado önceki hafta Patriotas mücadelesinde 3-1 yenildi.

Deportivo Pasto ise Junior maçında 1-2 yenildi.