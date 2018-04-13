EOH’in Akıllı Şehirler Projesi SAP İnovasyon Ödülleri'nde finale kaldı

EOH’in iştiraklerinden aSAY Grup iştiraklerinden “EnerClever” Ar-Ge ve Yazılım Direktörü Serkan Tanfener yönetimindeki Türk mühendisler, dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen SAP İnovasyon Ödülleri (SAP Innovation Awards) kapsamında akıllı şehir projesini hayata geçirdi.

EOH International, bu projeyle başvurduğu SAP İnovasyon Ödülleri 2018 kapsamında, birçok dünya yazılım ve teknoloji devini geride bırakmayı başararak, finale kalan şirketlerden biri olma başarısını gösterdi.

EOH Türkiye ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Safa Haktanır, Türkiye pazarına dahil oldukları günden bu yana inovasyon odaklı ve fark yaratan projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını belirterek, "Bugün hepimiz, gelecekte çocuklarımızın hayat kalitesini yükseltecek, ekolojik dengeyi gözeterek dünyamızı daha güzel bir yer haline getirecek olan geleceğin akıllı şehirleri için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Atık yönetimi de şehirlerin en önemli sorunları arasında. Bu vesileyle “Atık Yönetim Sistemi” projesi de ayrı bir önem taşıyor. Böylesine kritik bir projenin SAP ekosisteminin en üst seviyesinde değer görmüş olmasından da ayrıca mutluluk duyuyor, emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

aSAY Şirketler Grubu Genel Müdürü Osman Koç ise yaptığı değerlendirmede; “Bu başarının bizim için iki önemli anlamı var. Bir tanesi çevre odaklı bir projeyi küresel bazda bir başarı hikayesine dönüştürmüş olmak, diğeri ise iştiraklerimizden EnerClever’ın Türk mühendisleri tarafından geliştirilen bir projeyle, dünya arenasında dikkat çekici bir işe imza atmış olmak. Bu başarıyı gelecek yıllarda ortaya koyacağımız daha iyi projeler için bir motivasyon olarak değerlendiriyoruz." dedi.

SAP İnovasyon Ödülleri (SAP Innovation Awards) kapsamında ödül alan projeler, 19 Nisan 2018’de Orlando’da gerçekleştirilecek törenle açıklanacak. Ödül töreni ise Haziran ayında gerçekleştirilecek.