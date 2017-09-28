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ENERJİ

EPDK'dan elektrik zammı açıklaması

Elektriğe yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, bu yılın Ekim-Aralık aylarını kapsayan 3 aylık döneminde perakende elektrik fiyatlarında artış olmayacağı açıklandı

28 Eylül 2017 Perşembe, 13:23:38 Güncelleme: 13:47:18 HABERTURK.COM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan gelecek 3 aylık dönemde elektrik fiyatlarında artış olmayacağı bildirildi.

EPDK'dan yapılan açıklamada, 1 Ekim'den geçerli olmak üzere gelecek 3 ay için perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi.

Abonelerin, 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak tarife tablolarına EPDK'nın internet sitesinden ulaşabileceğinin kaydedildiği açıklamada, "Mesken abonesinin 100 kilovatsaat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutar, ocak-eylül aylarında olduğu gibi ekim-aralık aylarında da yaklaşık 41 lira olacak." ifadesi kullanıldı.

Elektrik fiyatlarına en son 1 Ocak 2016'da yüzde 6,8 zam yapılmıştı.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 14 dakika önce
    zaten yıl sonundayız ne kaldı ki
  • Misafir 16 dakika önce
    fetö gibi bi beladan arındın halk caninı ortaya koydu mükafatı bumu her sene dogalgaz elekrik zammi yapcaksiniz ?
  • Misafir 21 dakika önce
    zaten her ay birim fiyatı yükseliyor yapmasan ne olur yani her ay zam yapıyorsunuz zaten
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