EPDK'nin konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, en son adreslerinde kendilerine ulaşılamayan 15'i akaryakıt ve LPG şirketiyle, 3'ü doğalgaz şirketi olmak üzere 18 şirketle ilgili olarak başlatılan hukuki işlemler ilanen tebliğ edildi.

Bu çerçevede, 3 şirket hakkında sürdürülen soruşturma sonlandırılırken, soruşturmaları devam eden ve mevzuata aykırı durumlarını verilen sürede gidermeyen şirketlerin savunmaları dikkate alınmadan haklarında işlem yapılacak.