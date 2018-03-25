Konya'da, 13 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk, merkez Karatay ilçesindeki evinde geçirdiği epilepsi nöbeti sonucu hayatını kaybetti.



İHA'nın haberine göre, epilepsi hastası olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Zekeriyya Tamir, evde bulunduğu sırada epilepsi nöbeti geçirince yere yığılıp kaldı. Yerden bir daha kalkamayan Zekeriyya Tamir'i gören yakınları komşularından yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Zekeriyya Tamir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ACILI BABA "ZEKERİYYA GİTTİ" DİYEREK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Çocuğun ölümümün şüpheli bulunması üzerine adrese polis çağrıldı. Polisin ve İlçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli tabibin yaptığı kontrolde 13 yaşındaki çocuğun hastalığına bağlı olarak hayatını kaybettiği tespit edildi.



Çocuğunun ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan baba Abdulrezzak Tamir, evinin önünde yere oturarak "Zekeriyya gitti" diyerek gözyaşı döktü. Baba Abdulrezzak Tamir'i eve taziyeye gelen yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı.

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