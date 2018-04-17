Epilepside nöbet uyarısı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Baklan, epilepsi konusunda her 5 hastadan 1'inin yanlış tanı aldığını, bunun da tedaviyi aksattığını söyledi.
Baklan, bugün Türkiye'de 700-800 bin kişinin "epileptik" olduğunu, hastalığın beyindeki santral sistemindeki bir grup sinir hücresinin deşarj yapması sonucu bedende oluşan değişiklikleri içerdiğini, nöbetlerin bayılma, şuur kaybı, dalgınlık, sıçrama şeklinde olabildiğini belirtti.
AA'nın haberine göre; epilepsi semptomlarının beynin etkilendiği bölgeye göre değişebildiğini, bu nedenle bayılmadan sıçramaya kadar birçok farklı nöbet çeşidinin bulunduğunu aktaran Baklan, farklı semptomların başka hastalıklarla karıştırabildiğini dile getirdi.
Halk arasında en çok bilinen epilepsi semptomunun "bayılma" olduğuna işaret eden Baklan, "Bayılan her 10 kişiden 2-3'ünün epileptik olduğunu biliyoruz. Epilepsi nöbetleri, tansiyon ve kardiyak hastalık belirtileriyle karıştırılabilir. Uyku laboratuvarımızda bunu inceliyoruz ve hastaların yüzde 20'sinin yanlış tanı aldığını görüyoruz" dedi.
Baklan, "Kalple ilgili ritim bozukluğu olanlar bayılabilir. Gerçek nedeni ortaya koymak lazım. Histerik bozukluklarla karıştırılabilir. Epilepsi nöbetleri sıçrama, hoplama, kavga çıkarma gibi garip hareketlerle seyredebiliyor. O zaman da ruhsal hastalıklarla karıştırılabiliyor." diye konuştu.
Şiddet davranışları, kavga çıkarma gibi epilepsi belirtilerinin de bulunduğuna işaret eden Baklan, nöbet sırasında zıplayanların ya da burun karıştıranların da bulunduğunu ifade etti.
TEDAVİ SÜRECİNİ AKSATIYOR
Baklan, yanlış tanı alan hastaların tedavi sürecinin de aksadığını kaydederek, bazı epilepsi nöbetlerinin yanlış ilaç kullanımı nedeniyle geçmediğini belirtti.
Epilepsinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Baklan, tedavi sürecinde ilaç, cihaz ve cerrahi yöntemlerin kullanılabildiğini dile getirdi.
Baklan, hastalığın çaresinin olmadığı yönündeki yanlış inanışlar nedeniyle bazı hastaların sağlık kuruluşlarına başvurmadığını kaydederek, "Bazı epilepsi hastaları gizleseler bile doktorun tedavi edemeyeceğini düşünüyor ve üfürükçülere gidiyor. Bu hastalığın tedavisi vardır." dedi.
Bazı hastaların da önyargılı bakış açısı nedeniyle epileptik olduğunu gizlediğine işaret eden Baklan, hastalığını saklayanların eş, iş bulamamaktan korktuğunu dile getirdi.
Baklan, doğru tanı ve tedavi alınırsa epilepsi hastalarının çalışabileceğine, evlenebileceğine ve çocuk sahibi olabileceğine dikkati çekti.
AİLELERİN SIKINTILARI BÜYÜK
Epilepsi hastası kızını DEÜ'deki uyku laboratuvarına getiren anne Müzeyyen Baysal da hastalıkla yaşamanın zor olduğunu, nöbet sırasında çevredeki insanların bakışlarından olumsuz etkilendiklerini söyledi.
Kızının tek başına okula gidemediğini, bisiklete binemediğini, çocukluğunu yaşayamadığını kaydeden Baysal, "Bazı insanlar da 'çocuğun içine cin kaçmış, hocaya götürün' dediler. Boşuna doktora götürmememizi söylediler. Bunlar da bizi üzdü." dedi.
Baysal, epilepsi konusunda insanların duyarlı olmasını istediklerini de sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.