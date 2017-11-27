Epinler artık Faturamatik şubelerinden alınabilecek

Epin.com.tr ile Faturamatik arasında yapılan anlaşma ile League of Legends, League of Angels II, Dark Orbit, Zula, Point Blank gibi sevilen oyunların yanı sıra Steam, GooglePlay ve AppleStore gibi, oyun ve uygulama satın alabileceğiniz mağazaların epinlerini direkt olarak nakit ödeme ile satın almak artık mümkün.

Epinler, oyun mağazalarında kullanılan dijital cüzdanlara bakiye yüklemek için tercih ediliyor.

Epin CEO’su Gökhan Haznedaroğlu, projeyi şu sözler ile anlatıyor: "Oyun severler, kendilerine en yakın Faturamatik noktasına giderek istedikleri oyunun adını belirtip, istedikleri tutardaki epin kodunu direkt olarak nakit ödeme yapıp, satın alabiliyorlar. Satın alım sonrası epin kodu, SMS olarak belirttikleri telefona anlık olarak ulaştırılıyor.¨

Diğer yandan, Pratik İşlem kiosklarından da epin alınabilecek. Market, mağaza, metro gibi mekanların önlerinde yer alan Pratik İşlem kioskları aracılığıyla ayrıca fatura ödeme, GSM operatörlerine TL yükleme ve İstanbul Kart dolumu gibi işlemler yapılabiliyor.

epin

satın al

OYUN