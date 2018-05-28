Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, son dönemde özellikle TV ekranlarında yapılan ve büyük tartışma yaratan bazı dini sohbet programlarına tepki gösterdi.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yemekhanesinde gazetecilere iftar veren Başkan Erbaş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

TOPLUMUN AYNASI: Teknolojinin hayatı kuşattığı günümüzde irşat faaliyetleri sadece cami kürsüsüyle sınırlı değildir. Aynı zamanda yazılı ve görsel medya aracılığıyla da irşat, bilgilendirme ve aydınlatma vazifesi yapılır.

Medya toplumun aynasıdır. Her konuda doğru bilgi ve haber yapma mükellefiyeti hepimiz için vazgeçilmez sorumluktur.

MEMNUN ETTİ: Alan uzmanlarının ilmi ortamlarda müzakere etmesi gereken ihtilaflı, spesifik konuların farklı beklentiler ve mülahazalarla medya ortamlarında gelişigüzel tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Bu ramazanda bu hassasiyetin gösterilmesi bizi memnun etti. Çünkü din hepimizin ortak değeri.

Nasıl ki çok önemli bir hastalığın doktorlarca uluorta, insanların zihnini karıştıracak şekilde tartışılması ne kadar yanlışsa, dindeki ihtilaflı konuları ekranlara taşıyıp başka amaçlara vesile yapmak ondan daha da büyük yanlıştır. Elbette ki çağımızın meseleleri ilim adamları tarafından konuşulmalı, sağlıklı çözüm yolları aranmalıdır. Ancak halkın genelini ilgilendirmeyen konularla yanlış, gereksiz, hurafe bilgilerle milletimizin zihinlerinin meşgul edilmemesi gerekir.

ŞU ANDA TESPİT ETMEDİK: FETÖ ve DEAŞ gibi kötü örneklerden hareketle Din İşleri Yüksek Kurulu’muzun hassas çalışmalar yapmasını temin ettik. Hassasiyetimiz, kimseye zarar vermemek ya da gözden kaçırdığımız herhangi bir zararlı çizgi olmasın.

Hazırladığımız kitapları, kitapçıkları toplumumuza ulaştırmaya çalışıyoruz. Hem sözlü hem de yazılı olarak ortaya çıkarmış olduğumuz bilgileri milletimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii işin ileriki süreçlerde güvenliği ilgilendiren boyutları olur mu? Onu daha şu anda tespit etmedik, çalışıyoruz. Eğer güvenlik boyutunu oluşturacak hususları tespit edersek bunu da devletimizin yetkilileriyle paylaşırız.

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