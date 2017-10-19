Erbil'de büyük panik! Silahlarla sokağa çıktılar...

Irak güçlerinin, Kerkük'ten yaşadıkları kente doğru hareket etmeye başladığı iddiası üzerine Erbil'de toplanan bir grup vatandaş gösteri düzenledi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Erbil'in en işlek caddelerinden İskan'da bir araya gelen onlarca kent sakini, Irak güçlerinin kente doğru harekete geçtiği iddiasına karşı gösteri düzenleyip, ellerindeki otomatik silahlarla havaya ateş açmaya başladı.
Caddede toplanan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrakları taşıyan grup, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Haşdi Şabi karşıtı slogan attı.Göstericilerin kesintisiz bir şekilde havaya ateş açması nedeniyle olay yerine gelen emniyet güçleri, silah taşıyan vatandaşları gözaltına aldı.Duhok kentinde ise Kerkük'te Haşdi Şabi'ye karşı gelen Kürt göstericilere destek için yürüyüş yapıldı.
Diyala'nın Hanekin ilçesinde de Haşdi Şabi'ye karşı gösterilerin artması üzerine geçici bir süreliğine sokaka çıkma yasağı ilan edildiği ileri sürüldü.
IKBY GÜVENLİK AJANSINDAN YALANLAMA
IKBY Güvenlik Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı haber siteleri ve televizyonlarında Erbil üzerinde tehlike olduğu ve Irak güçlerinin askeri hareketliliğe başladığı iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Erbil kenti üzerinde herhangi bir tehlike olmadığı gibi hiçbir askeri hareketlilik de söz konusu değildir. Peşmerge tam bir hazırlık içerisinde." ifadelerine yer verildi.
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Misafir 2 dakika öncetüm yaşananlar anlaşmalı olan yine bize ve türkmenlere olacak00
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Misafir 25 dakika öncetankları görünce kahramanlar gibi kaçarlar :)00
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Misafir 40 dakika önceerbile bi operasyon kerküke bi operasyon :=)))00