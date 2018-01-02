Olay, yılbaşı gecesi Kuzey Irak'ın Erbil kentinin en işlek caddesinde meydana geldi. Aracıyla seyir halindeki genç kız, bir şahsın kendisine laf atması üzerine aracından indi.

Kendisine laf atan adamın aracına yaklaşan genç kız, otomobilin kapısını açarak bir anda şahsı tekme tokat dövmeye başladı. Genç kıza laf atan adamı ise kızın elinden çevredeki vatandaşlar kurtardı.

O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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