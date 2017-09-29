Erbil'den kalkan son uçak Türkiye'ye geldi

Saat 18.00 itibariyle başlayan uçuş yasağından kısa süre önce Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı, son kez Erbil'den havalandı. Bölgedeki Türk vatandaşlarını getirmek üzere yerel saatle 16.30'da Erbil'den havalanan TK315 sefer sayılı tarifeli uçak, 279 yolcusuyla saat 19.00'da Atatürk Havalimanı'na indi.

son uçak