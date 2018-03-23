Erbil'e ilk uçuş pazartesi

Türkiye’nin 6 ay sonra Kuzey Irak’a uçuş yasağını kaldırması sonrası Türk Hava Yolları da İstanbul’dan Erbil’e bilet satışına yeniden başladı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, THY'nin rezervasyon sistemlerinde ilk uçuşun 26 Mart pazartesi günü saat 23:55’de ve Erbil'den de salı günü İstanbul'a uçuşun yapılacağı belirlendi.

İstanbul'dan Erbil'e uçuş bilet fiyatının da bin TL olarak belirlendi.

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