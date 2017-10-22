SHOW TV'de Pazartesi akşamı yayınlanmaya başlayacak olan ve sezonun iddialı dizileri arasında gösterilen Çukur dizisinde başrol oyuncu olarak yer alacak olan Ercan Kesal, merak edilen isimler arasında. Peki Ercan Kesal kimdir? Çukur İdris kimdir? İşte detaylar...

ERCAN KESAL KİMDİR?

Ercan Kesal, 1959 yılında Nevşehir'in Avanos ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak tamamlayan Kesal, bir süre boyunca Keskin Devlet Hastanesi'nde çalıştı. Aynı zamanda Bala ve köylerinde sağlık ocağı hekimliği de yapan Kesal, ardından özel sektörde çalışmaya devam etti.

Oyunculuk kariyerine Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak adlı sinema filmiyle başlayan Ercan Kesal'ın, Bir Zamanlar Anadolu'da filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan'la birlikte yazdığı senaryo; 2011 yılında Asia Pacific Screen Ödülleri'nde "en iyi senaryo" dalında ödüle aday gösterildi.

SHOW TV'de yayınlanan İçerde dizisinde de Akın Işık (Köstenceli) karakterini canlandıran Ercan Kesal, oyunculuğuyla büyük beğeni topladı.

Ercan Kesal, Pazartesi akşamı SHOW TV'de yayınlanacak olan Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Perihan Savaş, Mustafa Üstündağ, Ercan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erken, Kubilay Aka ve Nebil Sayın ile birlikte rol alacak. Ercan Kesal, Çukur dizisinde İdris Koçovalı karakterini canlandıracak.

Ercan Kesal

Ercan Kesal kimdir

Çukur İdris kimdir