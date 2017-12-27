Ercan Kesal kimdir? - Çukur İdris Koçovalı

Ercan Kesal Show TV'de kısa zamanda fenomenleşen dizi Çukur'daki performansıyla dikkat çekiyor. Ercan Kesal tıp fakültesinden mezun olduktan sonra nasıl oyuncu oldu? İşte Ercan Kesal'ın hayatından kesitler ve İdris Koçovalı karakterinin özellikleri.

ERCAN KESAL KİMDİR?

Ercan Kesal, 1959 yılında Nevşehir'in Avanos ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak tamamlayan Kesal, bir süre boyunca Keskin Devlet Hastanesi'nde çalıştı. Aynı zamanda Bala ve köylerinde sağlık ocağı hekimliği de yapan Kesal, ardından özel sektörde çalışmaya devam etti.

Oyunculuk kariyerine Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak adlı sinema filmiyle başlayan Ercan Kesal'ın, Bir Zamanlar Anadolu'da filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan'la birlikte yazdığı senaryo; 2011 yılında Asia Pacific Screen Ödülleri'nde "en iyi senaryo" dalında ödüle aday gösterildi.

Show TV'de yayınlanan İçerde dizisinde de Akın Işık (Köstenceli) karakterini canlandıran Ercan Kesal, oyunculuğuyla büyük beğeni topladı.

Ercan Kesal son olarak Show TV'de yayınlanmakta olan Çukur dizisindeki İdris Koçovalı karakteriyle adından söz ettiriyor.

İDRİS KOÇOVALI (ERCAN KESAL)

Koçovalı ailesinin reisi ve tüm Çukur mahallesini yöneten, kudretli ve cömert bir adam. Saldırıya uğrayan ailesini ve Çukur’u ayakta tutabilmek için hayatının en büyük mücadelesini verecektir.

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