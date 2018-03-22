Erdal Aksoy Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Aksoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy'un Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;
Küresel ve Türkiye ekonomisinden başlayalım; 2017'de de yüksek bir büyüme bekliyoruz, küresel risklerle beraber 2018 nasıl bir sene olur ekonomi ve büyüme açısından?
Erdal Aksoy: Dünyada Amerika'nın başı çektiği bir korumacılık anlayışı tekrar ortaya çıktı, ve dengelerde bir takım bozulmalar olabilir. Türkiye büyük sıkıntılara rağmen, her zaman güçlü ülke pozisyonunu muhafaza edecektir. Eğer uygulamaya geçirebildiğimiz takdirde, doğru projelendirmeylen, doğru uygulamayı yapabilirsek ben Türkiye'nin önünün çok açık olduğu kanaatindeyim. Bundan sonra kendi imkanlarımızın dışına çıkmamız gerekir, Türkiye dünyayı ilgilendiren bir pozisyondadır, en önemli avantajlarından biri coğrafyasıdır, pazar büyüklüğüdür.
Bizim amacımız Türkiye'yi yatırımcı dostu ülke haline getirebilmektir.
Bir Çin hadisesi var; eskiden Çin ucuz imalat yeri olarak görülebilirdi ama bu özelliğini kaybetti; Türkiye Çin'den daha güçlü vaziyette şu anda. Üstelik Çin'de artık bulunduğu ortamdan çıkıp "İpek Yolu" projesi dediğimiz proje ile dünyaya açılmak istiyor, ve bu yolda Ortadoğu pazarı ve Türkiye pazarı önem arz ediyor. Bütün bunlarla beraber ben Türkiye olarak ödediğimiz bedelin karşılığını alacağımızı düşünüyorum.
Siz çok seyahat ediyorsunuz; aynı zamanda birçok yabancı yatırımcı ortaklarınız da var; yabancı yatırımcının Türkiye'ye bakışı açısından neler söylersiniz; biz diğer gelişmekte olan piyasalardan nasıl ayrışabiliriz?
Erdal Aksoy: Türkiye içinde bulunduğu coğrafyadan ötürü maalesef riskli adledilen bir yatırım noktasında bulunmakta. Tabi sermaye riskten çok korkar ve kaçar. O zaman o sermayeyi elde etmek için bir bedel ödemeniz gerekir o da sizin finansmanınızı pahalılaştırır, uzun vadeli finansman almakta sıkıntı çekebilirsiniz. Türkiye bugünden itibaren bu bize düşen bir görev aslında yani Türkiye'nin şu anda en büyük problemi "algı problemi"dir.
Bizimde uluslararası birçok ortaklıklarımızdan dolayı, biz onlara Türkiye'nin geleceğine dair güven vermeye çalışıyoruz. Bizim el ele verip kendi bölgemize refah getirmemiz lazım. Türkiye'nin de bulunduğu bu bölge Dünya'ya ivme kazandırabilir, Türkiye enerji konusundaki avantajlarını da iyi değerlendirdiği sürece Avrupa, Batı dünyası, Ortadoğu ve Çin içinde bir umut noktasıdır.
Enerjide Türkiye'nin önemi nedir jeopolitik konumuna da bakarsak, siz Aksoy Holding olarak 2018'de enerjide yeni plan ve projeleriniz neler olacak?
Erdal Aksoy: Biz yenilenebilir enerjiye çok odaklandık, çok başarılı bir operasyonla jeotermal santralimizi 2018'in başında faaliyete geçirdik. Şimdi ordaki kapasiteyi 2-3 misline çıkarıyoruz, ve bunu enerjinin diğer türevleriyle de birleştirip hibrit çözümlerle daha da randımanı artırmak istiyoruz.
Depolamada ve özellikle pil teknolojisi konusunda ciddi araştırma yapıyoruz.
Teknolojide pil ve hibrit çözümlerde satınalma olabilir.
Özel Sektörün finansman sıkıntısına değinmek istiyorum; 2018'de bu anlamda nasıl bir sene olur? Finansman maliyetlerindeki sıkıntılar nasıl giderilebilir? Sermaye Piyasaları finansman anlamında özel sektöre yeteri kadar destek olabiliyor mu?
Erdal Aksoy: Sermaye Piyasaları finansman sağlamada mükemmel çözümdür; ben İstanbul Borsası başkanı ile de biraraya geldim ve birçok beyin jimnastiği yapıldığını gördüm. Türkiye'nin de bu anlamda alması gereken kararlar vardır..
Bizim öncelikle cari açığımızı kapatmamız gerekir, Turizmde de sıkıntılı zamanlar geçirdik, başka ülkeler olsa bunu kolay kolay atlatamazdı, bu sene Turizmde başarılı bir sene olacağını düşünüyorum.
Türkiye'nin yatırımcı dostu olabilmek yönünde daha atılması gereken muazzam adımlar var; Beni yanlış anlamasınlar ama Türkiye'de yatırım yapmak çok zor, bir Singapur gibi Dünya'nın 1 numarası olmayalım ama ilk 10'a girebilecek yatırımcı dostu ülke pozisyonuna gelmek güzel olur. Tabiki Özel Sektör üzerindeki dış borç stoku da finansman maliyetlerini yükseltmekte, buralarda da mesafe almamız gerekir.
Gayrimenkulde Bodrum'da büyük bir projeniz var, burda satışlarınız nasıl gidiyor?
Erdal Aksoy: Lüks segmentte proje bittikten sonra satış yapmak daha mantıklı oluyor; çünkü projenin bitmiş halini görmek istiyorlar.
Bizim şimdi orda %30 seviyesinde bir satışımız var, Dünya'nın en iddialı projelerinden birini yapıyoruz, proje bittikten sonra, projenin hakkını daha kolay alabileceği ve çok daha kolay satılabileceği kanaatindeyim.
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