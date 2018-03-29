HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, yönetmen Serdar Akar ve yapımcı Mustafa Uslu’nun da katıldığı toplantıda Beşikçioğlu, “ABD film sektörü hikâye krizi içinde. Bizse dünya tarihi var olduğundan bu yana içinde senaryolar, filmler çıkarabilecek binlerce karaktere ve öyküye sahibiz. Çiçero da bu karakterlerden biri” dedi.





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