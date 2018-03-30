Cadde'nin haberine göre, bir restoranda yemek yiyen Erdal Beşikçioğlu, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince "Arkadaşlar bu seferlik beni affedin, acelem var" dedi.

Ünlü oyuncu, soru almadan alışveriş merkezinden ayrıldı.