Oynadığı sayısız tiyatro, dizi ve film var ancak tüm Türkiye onu Behzat Ç. ismiyle özdeşleştirdi. Kimden mi bahsediyoruz? Tabi ki Erdal Beşikçioğlu nam-ı diğer Behzat Ç. Peki Erdal Beşikçioğlu ya da hayranlarının onu andığı ismiyle Behzat Ç. kimdir? İşte cevabı...

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU - BEHZAT Ç. KİMİDR?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 yılında Ordu, Ünyeli bir memur baba ve Ankaralı Arnavut bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara’da dünyaya geldi. Babası Vakıflar Bankası’nda müdürdü. Babasının tayinleri sebebiyle İlkokula Ankara’da başladı, sonra Kayseri ve İzmir‘de devam etti. Liseyi İzmir Özel Türk Koleji’nde okudu ve İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi’nde devam etti. Liseyi Ankara’da bitirdi. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav‘ın yeğenidir.

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na girdi. Konservatuar eğitimi sırasında “William Guskill” ile yaratıcı drama üzerine workshop çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatrolarında göreve başladı. 95-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda müdür vekili olarak görev aldı. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görevine devam etti.

Rol aldığı tiyatro oyunları:

2009 – Bir Delinin Hatıra Defteri : Nikolay Vasilyeviç Gogol – Ankara Devlet Tiyatrosu2005 – Salome : Oscar Wilde – Ankara Devlet Tiyatrosu

2005 – Aşk ve Anlayış : Joe Penhall – Tiyatro Dot

2003 – Yer Demir Gök Bakır : Yaşar Kemal – Ankara Devlet Tiyatrosu

2003 – Şeyh Bedrettin : Orhan Asena – Ankara Devlet Tiyatrosu

2002 – Bir Ölü Evi : Nazım Hikmet – Ankara Devlet Tiyatrosu

2001 – Romulus (Büyük Romulus) : Friedrich Dürrenmatt – Ankara Devlet Tiyatrosu

2000 – Korkut Ata : Turan Oflazoğlu – Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 – Canlı Maymun Lokantası Güngör Dilmen – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1995 – Pazartesi Perşembe : Müsahipzade Celal – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1995 – Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1994 – Küçük Prens : Antoine de Saint-Exupéry – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1994 – Onikinci Gece : William Shakespeare – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1993 – Macbeth : William Shakespeare – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1991 – Düşler Yolu : Tennessee Williams – Ankara Devlet Tiyatrosu

Oynadığı dizi ve filmler:

2017 - Adı Efsane - Tarık Aksoy

2014 - Reaksiyon - Yavuz

2011 – Madende – Serdar Akar

2010 – Behzat Ç.- Behzat

2010 – Kurtlar Vadisi Filistin

2010 – Bal

2010 – Kardelen

2009 – Ayrılık

2009 – Es-Es – Işık Hoca

2008 – Vali

2008 – Hayat Var

2006 – Barda – Nasır

2006 – Eve Giden Yol Mahmut

2006 – Köprü – Faruk Yazıcı

2005 – Seni Çok Özledim – Sado

2005 – Ödünç Hayat – Mustafa

2005 – Körfez Ateşi

2004 – Kasırga İnsanları – Yunus

2004 – Mars Kapıdan Baktırır – Süha

2003 – Tatlı Hayat

Ödülleri:

2011 – 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm)

2009 – Baykal Saran Tiyatro Ödülü (Bir Delinin Hatıra Defteri)

2012 – Antalya Televizyon Ödülleri Drama – En İyi Erkek Oyuncu (Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi)