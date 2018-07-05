Oynadığı sayısız tiyatro, dizi ve film var ancak tüm Türkiye onu Behzat Ç. ismiyle özdeşleştirdi. Kimden mi bahsediyoruz? Tabi ki Erdal Beşikçioğlu nam-ı diğer Behzat Ç. Peki Erdal Beşikçioğlu ya da hayranlarının onu andığı ismiyle Behzat Ç. kimdir? İşte cevabı...
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU - BEHZAT Ç. KİMİDR?
Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 yılında Ordu, Ünyeli bir memur baba ve Ankaralı Arnavut bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara’da dünyaya geldi. Babası Vakıflar Bankası’nda müdürdü. Babasının tayinleri sebebiyle İlkokula Ankara’da başladı, sonra Kayseri ve İzmir‘de devam etti. Liseyi İzmir Özel Türk Koleji’nde okudu ve İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi’nde devam etti. Liseyi Ankara’da bitirdi. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav‘ın yeğenidir.
1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na girdi. Konservatuar eğitimi sırasında “William Guskill” ile yaratıcı drama üzerine workshop çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatrolarında göreve başladı. 95-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda müdür vekili olarak görev aldı. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görevine devam etti.
Rol aldığı tiyatro oyunları:
2009 – Bir Delinin Hatıra Defteri : Nikolay Vasilyeviç Gogol – Ankara Devlet Tiyatrosu2005 – Salome : Oscar Wilde – Ankara Devlet Tiyatrosu
2005 – Aşk ve Anlayış : Joe Penhall – Tiyatro Dot
2003 – Yer Demir Gök Bakır : Yaşar Kemal – Ankara Devlet Tiyatrosu
2003 – Şeyh Bedrettin : Orhan Asena – Ankara Devlet Tiyatrosu
2002 – Bir Ölü Evi : Nazım Hikmet – Ankara Devlet Tiyatrosu
2001 – Romulus (Büyük Romulus) : Friedrich Dürrenmatt – Ankara Devlet Tiyatrosu
2000 – Korkut Ata : Turan Oflazoğlu – Ankara Devlet Tiyatrosu
1996 – Canlı Maymun Lokantası Güngör Dilmen – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1995 – Pazartesi Perşembe : Müsahipzade Celal – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1995 – Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1994 – Küçük Prens : Antoine de Saint-Exupéry – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1994 – Onikinci Gece : William Shakespeare – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1993 – Macbeth : William Shakespeare – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1991 – Düşler Yolu : Tennessee Williams – Ankara Devlet Tiyatrosu
Oynadığı dizi ve filmler:
2017 - Adı Efsane - Tarık Aksoy
2014 - Reaksiyon - Yavuz
2011 – Madende – Serdar Akar
2010 – Behzat Ç.- Behzat
2010 – Kurtlar Vadisi Filistin
2010 – Bal
2010 – Kardelen
2009 – Ayrılık
2009 – Es-Es – Işık Hoca
2008 – Vali
2008 – Hayat Var
2006 – Barda – Nasır
2006 – Eve Giden Yol Mahmut
2006 – Köprü – Faruk Yazıcı
2005 – Seni Çok Özledim – Sado
2005 – Ödünç Hayat – Mustafa
2005 – Körfez Ateşi
2004 – Kasırga İnsanları – Yunus
2004 – Mars Kapıdan Baktırır – Süha
2003 – Tatlı Hayat
Ödülleri:
2011 – 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm)
2009 – Baykal Saran Tiyatro Ödülü (Bir Delinin Hatıra Defteri)
2012 – Antalya Televizyon Ödülleri Drama – En İyi Erkek Oyuncu (Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi)
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