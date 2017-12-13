12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen askeri darbe öncesinde bir askeri inzibat erini öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen ve darbenin ardından idam edilen Erdal Eren, ölümünün 37. yılında anılıyor. Peki Erdal Eren kimdir?

ERDAL EREN KİMDİR?

Erdal Eren, 25 Eylül 1961 tarihinde Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde dünyaya geldi. Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği üyesi ve Ankara Yapı Meslek Lisesi öğrencisi olan Erdal Eren, 30 Ocak 1980 tarihinde MHP'li Bakan Cengiz Gökçek'in koruması Süleyman Ezendemir tarafından vurularak öldürülmesi olayını protesto etmek için 2 Şubat 1980 günü yapılan gösteride gözaltına alındı.

Gösteri esnasında çıkan arbede ve çatışmada askeri inzibat eri Zekeriya Önge vurularak öldürüldü ve Zekeriya Önge'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Erdal Eren, yargılandı ve suçu sabit bulundu.

19 Mart 1980 tarihinde idama mahkum edilen Erdal Eren'in cezası, 12 Eylül darbesinin ardından Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylandı ve Erdal Eren 13 Aralık 1980 günü Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde infaz edildi.

Erdal Eren'in gerçek yaşı üzerine tartışmalar

Nüfustaki doğum tarihi 25 Eylül 1961 tarihi olan Erdal Eren'in ailesinin nüfusa büyük yazdırdığı yönündeki ifadesi üzerine fizyolojik olarak 18 yaşından küçük olduğu ve gerçek yaşının tespiti için kemik grafilerinin çekilerek tıbbi tespit yapılması istendi. Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, "doğum tarihinde bir ihtilaf olmadığı" gerekçesiyle bu talebi kabul etmedi ve cezayı onayladı.

Ağabeyi Erkan Eren, Erdal'ın Mamak Askeri Cezaevi'nde tutuklu kaldığı dönemde gördüğü ağır işkencenin izlerine tanık olduğunu dile getirdi. Erdal'ın idam edildiği tarihte yaşının 18'den küçük olduğunu belirten Erkan Eren, infazı radyodan öğrendiklerini ve Erdal'ın kimsesizler mezarına gömülmek istendiğini söyledi.

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Erdal Eren kimdir?