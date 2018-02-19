Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Gündüz, Bursaspor müsabakasında iyi mücadele ettiklerini ifade etti.

Karşılaşmada futbolcularının iyi performans sergilediğini aktaran Gündüz, "Altın değerinde 1 puan aldık. Bursaspor deplasmanından 1 puan almak çok kıymetli. İyi savunma ve orta sahayla karşılaşmadan 1 puanla ayrıldık, bu da bizi mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

Erdal Gündüz, 23. haftada sahalarında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Sahamızda zorlu bir maça çıkacağız. Evimizde oynayacağımız maçları kayıpsız geçmemiz lazım. İnşallah Kardemir Karabükspor maçından galibiyetle ayrılacağız." diye konuştu.