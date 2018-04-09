Erdal Tosun, 55. yaş gününde anılıyor. Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda yer alan usta oyuncu Erdal Tosun, 30 Kasım 2016 tarihinde İstanbul'un Sarıyer ilçesinde saat 06:30 sıralarında meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Peki Erdal Tosun kimdir?

ERDAL TOSUN KİMDİR?

Erdal Tosun, 9 Nisan 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Necdet Tosun'un oğlu olan Erdal Tosun, 1980 yılında Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nden mezun oldu ve 1982 yılında sinema hayatına Mine adlı filmle giriş yaptı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Erdal Tosun, mezuniyeti sonrasında Özel Tiyatro'yu kurdu ve sonrasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.

Bir süre Devlet Tiyatroları'nda izleyiciyle buluşan Erdal Tosun, sonrasında Devlet Tiyatroları'ndan ayrıldı ve BKM'ye katıldı. Çeşitli dizi, sinema filmi ve tiyatro oyunlarında görev yapan Erdal Tosun, League of Legends oyununda "Tahm Kench" adlı bir karakteri de seslendirmiştir.

Özellikle Bir Demet Tiyatro'da oynadığı 'Eyvah Necdet, Spartaküs Vedat ve İri Hikmet' karakterleriyle gönüllerde taht kurdu.

Erdal Tosun, 30 Kasım 2016 tarihinde Sarıyer, Büyükdere Caddesi İl Jandarma Komutanlığı Kavşağında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.

Trafik kazasında Erdal Tosun'un ölümüne sebebiyet veren şoför, kazanın ardından gözaltına alındı ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücü Nihat Şaki, 2 buçuk ay tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliyesine karar verildi.

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