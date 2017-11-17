Erdal Tosun'un ölümüne neden olan kazanın raporu eksik çıktı

Tiyatrocu Erdal Tosun'un, İstanbul Sarıyer'de geçtiğimiz yıl otomobilinin üzerine başka bir aracın düşmesi sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni bilirkişi raporu istenmesi dikkati çekti.



29 Kasım 2016 tarihinde Büyükdere Caddesi'nde kontrolden çıkan Nihat Şaki idaresindeki otomobil, tiyatrocu Erdal Tosun'un arabasının üzerine düşmüş ve ünlü oyuncu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Şaki tutuksuz yargılanırken, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı raporda Şaki'nin refüjü fark etmeyip çarptığı ve karşı şeride doğru havalanarak Tosun'un aracının üstüne düştüğü kaydedildi.

İTİRAZ EDİLDİ



Raporda Tosun'un kusursuz olduğu tespit edilirken, Şaki birinci derecede asli kusurlu sayıldı. Şaki'nin itirazı üzerine tekrar incelenen raporda yoldaki su birikintisine, alçak ve eğimli bariyerlerin de Şaki'nin aracının karşı şeride geçmesini etkilediğine yer verilmediği belirtildi. Bunun üzerine yeni bir bilirkişi raporu istedi.



