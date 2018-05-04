Erdek, plajları, tarihe ışık tutan kalıntıları ile hem denize girip hem de yeni keşiflerde bulunabileceğiniz bir yer. Zeytinli Ada gibi doğa harikalarını içinde barındırır. Erdek plajları her zevke hitap eder. Bu plajlarda ister dalış yapın, ister denize girin, isterseniz de balık tutun… Erdek, su altının büyüleyici dünyasıyla tanışmak, atlı doğa turlarıyla trekking yapmak ya da toprak yolları ve keskin virajları ile endura motor tutkunuzu yaşayabileceğiniz en doğru adreslerdendir. İşte Erdek plajları ile Erdek’te gezilecek yerler rehberi…

ERDEK PLAJLARI

KURBAĞLI PLAJI

Seyit Gazi Tepesi’ne yakın bir konumda yer alan Kurbağlı plajının Mavi Bayrak ödüllü ve ince kumlu sahili bulunur.

ÇUĞRA PLAJI

Sahil şeridinin son kısmını oluşturuyor. Erdek’e yüzmek için gidenlerin ilk tercihlerinden Çuğra plajı. Palmiye ağaçları ile süslenmiş Çuğra plajında akşam saatlerinde de vakit geçirebilecek mekanlar bulunuyor. Gündüz güneşlenmek ve yüzmek için tercih edebileceğiniz palmiyelerle çevrili Çuğra’ya akşam saatlerinde giderseniz, burada bulunan restoran ve barlarda keyifli saatler geçirebilirsiniz.

OCAKLAR PLAJI

3 kilometrelik sahili ile dalış yapmak isteyenlerin çok seveceği sığ suları ve balık tutmaya olanak sağlayan denizi ile Ocaklar Plajı hem denize girip hem de vakit geçirebileceğiniz yerlerden…

ERDEK’İN GEZİLECEK YERLERİ

Evliya Çelebi Erdek’e 2 kere gelmiş ve bu güzide tatil mekanını anlatırken; hanları ile hamamlarından, dört mihrap camilerinden, 25.000 dönüm bağlarından, misket üzümünden ve dokuz çeşit şarabından bahseder. İşte Erdek tatilinde görmeniz gereken yerler…

SEYİT GAZİ TEPESİ

Erdek manzarasını izlemenin en kolay yolu Seyit Gazi Tepesi'nden geçer. Erdek’in güneydoğusunda bulunur. Tepeye yürüyerek ya da araçla çıkılabilmektedir. Gün batımını izlemek için de idealdir.

ZEYTİNLİ ADA

170 metre uzunluğundaki Zeytinli Ada’da dört kilise, öğrencilerin eğitim gördüğü bir manastır, bir vaftizhane, iki hamam, seramik pişirme fırınları ve sosyal yaşam alanları bulunur. Adını üzerindeki zeytin ağaçlarından almıştır. Ada şifalı olduğuna inanılan kaynak suyu ile de tanınır. Zeytinli Ada, yıllardır süren arkeolojik kazılarda, Meryem Ana Kilisesi ve vaftiz havuzu ile birçok Bizans yapıtına ulaşılmıştır. Ayrıca Zeytinli Ada, Osmanlı döneminde karantina adası olarak kullanılmıştır.

KYZİKOS ANTİK KENTİ

Hadrian Tapınağı, Amphitiyatro ve tiyatro kentin en önemli yapılarındandır. Kyzikos Antik Kenti’nin tarihi Neolitik (M.Ö. 6. bin) ve Kalkolitik (M.Ö. 5. bin) döneme kadar inmektedir. Dolionlar, Kyzikos’ da yaşayan en eski kavimdir. M.Ö. 364 yılında bağımsızlığını kazanmış olan Kyzikos M.Ö. 334 yılında Büyük İskender’in Persler’i yenmesiyle Makedonyalıların egemenliğine geçmiştir. Daha sonra Kyzikos Romalıların eline geçerek çevreden gelen akınlar sonucu yıkılmaya başladı. Birbirini kovalayan deprem ve istilalar Kyzikos’u oturulacak halden çıkardı. Kyzikos 23 Eylül 1063’de yaşanan korkunç depremden sonra baştan başa yıkıldı. Yaşanan depremler halkın göç etmesine, kentin popülaritesini yitirmesine sebep oldu.

AÇIK HAVA MÜZESİ

Kyzikos Antik Kenti’ndeki Helenistik ve Roma dönemine ait kalıntılar burada sergileniyor. Bunlar arasında Afrodit heykeli, yazıtlar, lahitler, mozaik parçaları, mezar stelleri, kabartmalar, Hadrianus Tapınağı'na ait sütunlar bulunuyor.

KİRAZLI MANASTIRI

Kirazlı Manastırı, ağaçlar ve nehirler arasında adeta saklanıyor gibi. Dış duvarları halen ayakta kalan manastırın, duvar tekniğine göre; 19. yüzyılda (1800’lü yıllar) Rumların kullandığı bir dini anıt yapı olduğu anlaşılmaktadır. Manastır, 1923 yılına kadar Rumlar tarafından kullanılmış.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER