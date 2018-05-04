Erdek, plajları, tarihe ışık tutan kalıntıları ile hem denize girip hem de yeni keşiflerde bulunabileceğiniz bir yer. Zeytinli Ada gibi doğa harikalarını içinde barındırır. Erdek plajları her zevke hitap eder. Bu plajlarda ister dalış yapın, ister denize girin, isterseniz de balık tutun… Erdek, su altının büyüleyici dünyasıyla tanışmak, atlı doğa turlarıyla trekking yapmak ya da toprak yolları ve keskin virajları ile endura motor tutkunuzu yaşayabileceğiniz en doğru adreslerdendir. İşte Erdek plajları ile Erdek’te gezilecek yerler rehberi…
ERDEK PLAJLARI
KURBAĞLI PLAJI
Seyit Gazi Tepesi’ne yakın bir konumda yer alan Kurbağlı plajının Mavi Bayrak ödüllü ve ince kumlu sahili bulunur.
ÇUĞRA PLAJI
Sahil şeridinin son kısmını oluşturuyor. Erdek’e yüzmek için gidenlerin ilk tercihlerinden Çuğra plajı. Palmiye ağaçları ile süslenmiş Çuğra plajında akşam saatlerinde de vakit geçirebilecek mekanlar bulunuyor. Gündüz güneşlenmek ve yüzmek için tercih edebileceğiniz palmiyelerle çevrili Çuğra’ya akşam saatlerinde giderseniz, burada bulunan restoran ve barlarda keyifli saatler geçirebilirsiniz.
OCAKLAR PLAJI
3 kilometrelik sahili ile dalış yapmak isteyenlerin çok seveceği sığ suları ve balık tutmaya olanak sağlayan denizi ile Ocaklar Plajı hem denize girip hem de vakit geçirebileceğiniz yerlerden…
ERDEK’İN GEZİLECEK YERLERİ
Evliya Çelebi Erdek’e 2 kere gelmiş ve bu güzide tatil mekanını anlatırken; hanları ile hamamlarından, dört mihrap camilerinden, 25.000 dönüm bağlarından, misket üzümünden ve dokuz çeşit şarabından bahseder. İşte Erdek tatilinde görmeniz gereken yerler…
SEYİT GAZİ TEPESİ
Erdek manzarasını izlemenin en kolay yolu Seyit Gazi Tepesi'nden geçer. Erdek’in güneydoğusunda bulunur. Tepeye yürüyerek ya da araçla çıkılabilmektedir. Gün batımını izlemek için de idealdir.
ZEYTİNLİ ADA
170 metre uzunluğundaki Zeytinli Ada’da dört kilise, öğrencilerin eğitim gördüğü bir manastır, bir vaftizhane, iki hamam, seramik pişirme fırınları ve sosyal yaşam alanları bulunur. Adını üzerindeki zeytin ağaçlarından almıştır. Ada şifalı olduğuna inanılan kaynak suyu ile de tanınır. Zeytinli Ada, yıllardır süren arkeolojik kazılarda, Meryem Ana Kilisesi ve vaftiz havuzu ile birçok Bizans yapıtına ulaşılmıştır. Ayrıca Zeytinli Ada, Osmanlı döneminde karantina adası olarak kullanılmıştır.
KYZİKOS ANTİK KENTİ
Hadrian Tapınağı, Amphitiyatro ve tiyatro kentin en önemli yapılarındandır. Kyzikos Antik Kenti’nin tarihi Neolitik (M.Ö. 6. bin) ve Kalkolitik (M.Ö. 5. bin) döneme kadar inmektedir. Dolionlar, Kyzikos’ da yaşayan en eski kavimdir. M.Ö. 364 yılında bağımsızlığını kazanmış olan Kyzikos M.Ö. 334 yılında Büyük İskender’in Persler’i yenmesiyle Makedonyalıların egemenliğine geçmiştir. Daha sonra Kyzikos Romalıların eline geçerek çevreden gelen akınlar sonucu yıkılmaya başladı. Birbirini kovalayan deprem ve istilalar Kyzikos’u oturulacak halden çıkardı. Kyzikos 23 Eylül 1063’de yaşanan korkunç depremden sonra baştan başa yıkıldı. Yaşanan depremler halkın göç etmesine, kentin popülaritesini yitirmesine sebep oldu.
AÇIK HAVA MÜZESİ
Kyzikos Antik Kenti’ndeki Helenistik ve Roma dönemine ait kalıntılar burada sergileniyor. Bunlar arasında Afrodit heykeli, yazıtlar, lahitler, mozaik parçaları, mezar stelleri, kabartmalar, Hadrianus Tapınağı'na ait sütunlar bulunuyor.
KİRAZLI MANASTIRI
Kirazlı Manastırı, ağaçlar ve nehirler arasında adeta saklanıyor gibi. Dış duvarları halen ayakta kalan manastırın, duvar tekniğine göre; 19. yüzyılda (1800’lü yıllar) Rumların kullandığı bir dini anıt yapı olduğu anlaşılmaktadır. Manastır, 1923 yılına kadar Rumlar tarafından kullanılmış.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.