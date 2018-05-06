Erdem Yener, önceki akşam Etiler’de objektiflere takıldı. Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, bir mekanda kadın arkadaşıyla vakit geçiren oyuncu, çıkışta gazetecileri görünce, şaşkınlık yaşadı.

Yener, “Hanımefendi sevgiliniz mi?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi: “Arkadaşlar sevgililik durumu yok, o işler bana göre değil.”