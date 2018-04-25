Erdoğan'dan AYM'nin kuruluş yıldönümünde adalet vurgusu

Erdoğan AYM'nin kuruluş yıldönümünde konuştu.

''Mevlanaya göre adalet ayakkabbının ayakta külahın başta olmasıdır. Hakkı hak sahibine tespit olmak adaletin gönül huzuru zulmün ise vicdan azabı getireceğini söylemektedir.'' diyen Erdoğan şöyle devam etti:

''Hem Doğuda hem batıda en büyük adalet reformları, zulüm düzenleri ardından gelmiştir. Eski karanlık günlere dönmesini beklemeden insanların adalet talebine kulak vermek gerekir. Suriye'de yerlerinden edilmiş 3.5 milyon insanı refah içinde yaşatan Türkiye yalnız kalıyorsa durup düşünmek lazım.''

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