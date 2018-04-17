Erdoğan: Bahçeli ile yarın görüşeceğiz

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı yapmasının ardından gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ile yarın görüşeceğini söyledi.

AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Şu an itibarıyla bir yorumum olmayacak ama yarın Bahçeli ile bir görüşmem var" dedi.

Erdoğan'ın sözlerini aktaran Ciner Medya Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu, görüşmenin Erdoğan'ın programında olmadığını, Bahçeli'nin erken seçim çıkışı yapmadan önce randevunun alınmış olabileceğini söyledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER