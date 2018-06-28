Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MH P Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Bahçeli, seçim sonrası ilk yüz yüze görüşmede, yeni yönetim sistemini değerlendirdi. Görüşmede Cumhur İttifakı’nın önümüzdeki günlerdeki yol haritası, Meclis’teki sandalye dağılımı ve yeni oluşturulacak kabine ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Tarabya Yerleşkesi’ndeki Huber Köşkünde yaptığı değerlendirmede Bahçeli’ye teşekkür etmişti. Bahçeli de kesin olmayan sandık sonuçları sonrası Erdoğan’ı arayarak tebriklerini iletmişti. Seçimin ardından Ankara’ya giden Erdoğan, bir gün sonra İstanbul’a döndü. Çalışmalarını ve görüşmelerini İstanbul’da devam ettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün tekrar Ankara’ya gitti.

Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de saat 16.00’da bir araya geldi. 35 dakika süren görüşmeye, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Seçim sonrası ilk kez yüz yüze görüşen Erdoğan ve Bahçeli, birbirlerini bir kez daha tebrik etti. Görüşmede, seçim sonuçları değerlendirildi, kritik konular ve siyasi gündem çerçevesinde atılacak adımlar konuşuldu. Görüşmede ayrıca cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili izlenecek yol haritası ele alındı. Seçim sonuçları sonrası Meclis’te oluşan sandalye dağılımı değerlendirildi, Meclis Başkanlığı seçimi masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve oluşturulacak kabinede bakanlıkların dağılımı gibi konuların da ele alındığı kaydedildi.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz ile MH P Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı da yer aldı.